DD Free Dish New Channel List 2022; Free Dish 58th E-Auction Result

The Indian government launched DD Direct Plus on 16 December 2004, a free DTH service for Indians who are unable to afford a monthly subscription to watch television. Users only have to pay once to receive a DD-free dish, and then they won't have to recharge for the rest of their life.

For DD Free Dish, Prasar Bharati utilized two technologies, the first being MPEG-2 (DVBS) and the second being MPEG-4 (DVBS-2). Both technologies are used to broadcast a total of 186 channels and 50 radio stations, some of which are also provided by direct to home DTH operators Dish TV and Sun Direct Frequencies.

DD Free Dish New Channel List 2022

HOME/PROMO: 1

1. Home Channel (PBNS)

Hindi GEC: 12 SD | 1 HD

1. DD National

2. DD National HD (MPEG-4/ HD )

3. DD Bharati

3. DD Retro

4. Zee Anmol

5. Star Utsav

6. ColorsRishtey

7. Sony Pal

8. The Q

9. Big Magic

10. Azaad TV

11. Dangal

12. ABZY Cool

13. Shemaroo TV

Hindi Movies: 15

1. Zee Anmol Cinema

2. Rishtey Cineplex

3. Sony Wah

4. Star Utsav Movies

5. Dhinchaak

6. Dhinchaak 2

7. ABZY Movies

8. B4U Movies

9. B4U Kadak

10. Manoranjan TV

11. Enter 10 Movies

12. Maha Movie

13. Colors Cineplex Bollywood

14. Bflix Movies

15. Movie Plus

ENGLISH MOVIES:

Nil

English GEC: 1

1. KBS World (MPEG-4)

Home 18

1. DD News

2. AajTak

3. ABP News

4. Zee News

5. NDTV India

6. India TV

7. News Nation

8. Republic Bharat

9.News18 India

10. Zee Hindustan

11.TV9 Bharatvarsh

12. News 24 ( MPEG-4)

13. Sansad TV

14. Sansad TV Rajya Sabha

15. Sahara Samay (MPEG-4)

16. Sudarshan News (MPEG-4)

17. India News (MPEG-4)

18. Good News Today

ENGLISH NEWS: 1

1. DD India

MUSIC: 7

1.9XM

2. MTV Beats

3.B4U Music

4. Mastiii

5. Zing

6. I Love (MPEG-4)

7. Show Box

SPORTS: 1

1.DD Sports Lifestyle

2.DD Kisan

DEVOTIONAL : 3

1 .Sadhna TV

2.Aastha

3.Sanskar

EDUCATION: 34

1.MHRD 1

2.MHRD 2

3.MHRD 3

4.MHRD 4

5.MHRD 5

6.MHRD 6

7.MHRD 7

8.MHRD 8

9.MHRD 9

10. MHRD 10

11.MHRD 11

12.MHRD 12

13.MHRD 13

14.MHRD 14

15.MHRD 15

16.MHRD 16

17.MHRD 17

18.MHRD 18

19.MHRD 19

20.MHRD 20

21.MHRD 21

22.MHRD 22

23. DD e Vidya 1

24. DD e Vidya 2

25. DD e Vidya 3

26. DD e Vidya 4

27. DD e Vidya 5

28. DD e Vidya 6

29. DD e Vidya 7

30. DD e Vidya 8

31. DD e Vidya 9

32. DD e Vidya 10

33. DD e Vidya 11

34. DD e Vidya 12

UP/UK: 7

1. DD Uttar Pradesh

2. DD Uttarakhand

3. News State UP/UK (MPEG-4)

4. Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand (from Dish TV) 5. India News UP/UK (MPEG-4) 6.News18 UP/UK (MPEG ) -4)7. FM News (MPEG-4)

MP/CG: 3

1. DD Madhya Pradesh

2. DD Chattisgarh

3. Zee Madhya Pradesh/Chattisgarh (from Dish TV)

RAJASTHAN: 2

1. DD Rajasthan

2. Zee Rajasthan News (from Dish TV)

BHOJPURI: 12

1. DD Bihar

2. DD Jharkhand

3. Zee Biskope

4. Zee Ganga

5. B4U Bhojpuri

6. Dabangg

7. Filamchi Bhojpuri

8. News India 24*7 (MPEG-4)

9. Bhojpuri Cinema

10. Zee Bihar/Jharkhand (from Dish TV)

11. ABZY Dhakad

12. Manoranjan Grand

PUNJABI/HAR/HIMACHAL: 7

1. DD Punjabi

2. DD Himachal Pradesh (MPEG-4)

3. DD Haryana (MPEG-4)

4. Zee Punjabi

5. Manoranjan Movies

6. Zee Punjab/Haryana/Himachal (from Dish TV)

7. Chardikla Time TV (MPEG-4)

MARATHI: 7

1. DD Sahyadri

2. DD Goa (MPEG-4)

3. Fakt Marathi

4. ShemarooMarathibana

5. Zee 24 Taas (from Dish TV)

6. Zee Chitramandir

7. Sun Marathi

GUJARATI: 17

1. DD Girnar

2. Zee 24 Kalak (from Dish TV)

3. Vande Gujarat 1

4. Vande Gujarat 2

5. Vande Gujarat 3

6. Vande Gujarat 4

7. Vande Gujarat 5

8. Vande Gujarat 6

9. Vande Gujarat 7

10. Vande Gujarat 8

11. Vande Gujarat 9

12. Vande Gujarat 10

13. Vande Gujarat 11

14. Vande Gujarat 13

15. Vande Gujarat 14

16. Vande Gujarat 15

17. Vande Gujarat 16

URDU: 3

1. DD Urdu

2. DD Kashir

3. Zee Salaam (from Dish TV)

BENGALI: 4

1. DD Bangla

2. DD Agartala

3. BTV World (MPEG-4)

4. Enterr 10 Bangla

ORIYA: 2

1. DD Oriya

2. Zee Odisha (from Dish TV)

NORTH EAST: 7

1.DD Assam

2 .DD Meghalaya (MPEG-4)

3.DD Mizoram (MPEG-4)

4.DD Tripura

5.DD Nagaland (MPEG-4)

6.DD Manipur (MPEG-4)

7.DD Arun Prabha

TAMIL: 2

1. DD Podhigai

2. Sun News (Sun Direct)

TELUGU: 2

1.DD Saptagiri

2.DD Yadagiri

KANNADA: 1

1.DD Chandana

MALAYALAM: 1

1.DD Malayalam

TEST CHANNELS: 4

1.Test 420

2.Test 518

2.Test (MPEG-4)

4.Test (MPEG-4)

RADIO CHANNELS: 50 Channels

1.AIR News

2.AIR Telugu

3.AIR Marathi

4.AIR Tamil

5.AIR VBS

6.AIR Rohtak

7.AIR Vijayawada

8.AIR Imphal

9.AIR Gujarati

10.AIR Panjim

11.AIR Punjabi

12.AIR Puducherry

13. AIR Srinagar

14.AIR Lucknow

15.AIR Patna

16.AIR Bhopal

17.AIR Kannada

18.AIR Hindi

19.AIR North East

20.AIR Dehradun

21.AIR Portblair

22.AIR Jaipur

23.AIR Gangtok

24.AIR Ragam

25.AIR Ranchi

26.AIR Urdu

27.AIR Oriya

28.AIR Meghalaya

29.AIR Assamese

30.AIR Raipur

31.AIR Shilling

32.AIR Kohima

33.AIR Aizwal

34.AIR Itanagar

35.AIR Agartala

36.AIR Leh

37.AIR Shimla

38.AIR Jammu

39.Gyan Vani

40.FM Rainbow Delhi

41.FM Gold Delhi

42.RJVBS 1

43.RJVBS 2

44.RJVBS 3

45.MPVBS 1

46.MPVBS 2

47.MPVBS 3

48.AIR Malayalam

49.AIR Darbhanga

50.AIR Nazibabad

Free Dish 58th E-Auction Result

43 channels have won by putting in the high BID for DD Free Dish. Below channels have won slots to broadcast on DD Free Dish.

• GEC CATEGORY -

1. SHEMAROO TV

2. DANGAL

3. ENTERR 10

4. THE Q

5. BIG MAGIC

6. AZAAD TV

• MOVIES CATEGORY -

1. COLORS CINEPLEX BOLLYWOOD

2. DHINCHAAK

3. DHINCHAAK 2

4. MOVIE PLUS

5. B4U KADAK

6. B4U MOVIES

7. SHEMAROO MOVIES

8. ABZY COOL

9. MANORANJAN TV

10. ZEE ANMOL CINEMA

11. RISHTEY CINEPLEX

12. ABZY MOVIES

13. ZEE RANG

• MUSIC CATEGORY -

1. ZING

2. 9XM

3. B4U MUSIC

4. SHOWBOX

5. MTV BEATS

6. MASTII

• NEW CATEGORY -

1. REPUBLIC BHARAT

2. ZEE NEWS

3. NDTV INDIA

4. TIMES NOW NAVBHARAT

5. TV9 BHARATVARSH

6. NEWS NATION

7. INDIA TV

8. AAJ TAK

9. ABP NEWS

10. NEWS24

11. INDIA TV

12. ZEE HINDUSTAN

13. NEWS 18 INDIA

14. INDIA NEWS

15. GOOD NEWS TODAY

16. NDTV INDIA

• DEVOTIONAL CHANNEL -

1. AASTHA

2. SANSKAR

3. VEDIC

• BHOJPURI CHANNELS -

1. B4U BHOJPURI

2. BHOJPURI CINEMA

3. ZEE BISKOPE

4. ZEE GANGA

5. MANORANJAN GRAND

6. MANORANJAN PRIME

7. FILAMCHI

8. GOLDMINES BHOJPURI

• MARATHI CHANNELS

1. ZEE CHITRAMANDIR

2. SHEMAROO MARATHIBANA

3. FAKT MARATHI

4. SUN MARATHI

• SOME OTHERS -

1. ZEE PUNJABI

2. MY CAM ( Viacom 18 )

3. FOOD FOOD

4. POPCORN MOVIES

