Vi Message Center Number: Get All States Vi Message/SMS Center Number Details

Are you are a Vi user who is facing any issues related to messages on your mobile such as the inability to send a message to any contact? In that case, you need to resolve the same by contacting the message center number of the respective service provider. If you are using a Vi connection, then you can check out the message center numbers of Vi in all operational circles.

Vi Message Center Numbers

You will get the Vi SMS center number for all the states in India from here. And, if you face any issue, then you need to head on to the message settings on your phone and change the message center number. Once you do this, your message-related issue should be resolved.

Besides these numbers, you can also call the customer care number 199 from your registered mobile number 24/7.

Vi Message Center Number Of All States Phone Number Vi Message Center Number Kolkata +919830099990 Vi Message Center Number North East +919774099990 Vi Message Center Number Karnataka +919886005444 Vi Message Center Number Jammu & Kashmir +919796009905 Vi Message Center Number Rajasthan +919839099999 Vi Message Center Number Haryana +919839099999 Vi Message Center Number Himachal Pradesh +919736009911 Vi Message Center Number Assam + 919706099990 Vi Message Center Number Delhi +919811009998 Vi Message Center Number Mumbai +919820205446 Vi Message Center Number Gujarat +919825001002 Vi Message Center Number Orissa +919776099990 Vi Message Center Number Telangana +919885005444 Vi Message Center Number Chennai +919843000040 Vi Message Center Number Andhra Pradesh + 919885005444 Vi Message Center Number Bihar +919706099990 Vi Message Center Number Goa +919823000040 Vi Message Center Number Jharkhand +919709099990 Vi Message Center Number Kerala +919846000040 Vi Message Center Number Punjab +919888009998 Vi Message Center Number Chhattisgarh +919713099990 Vi Message Center Number Arunachal Pradesh +919719009998 Vi Message Center Number Madhya Pradesh +919713099990 Vi Message Center Number ROTN +919884005444 Vi Message Center Number Uttar Pradesh east +919839099999 Vi Message Center Number West Bengal +919732099990

Vi Message Center Number FAQs

You will get answers to your Vi message center number-related FAQs from here.

How can I change Vi message center number?

To change the Vi message center number on your phone, tap on Menu -> Settings -> Message center. Select the option to change the message center number and edit the number with the right one. Now, hit Ok to set to the new number as the message center number. That's it! Your message center number for Vi will be changed to the one of your desired state.

