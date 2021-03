Tata Sky Channel List And Numbers 2021

Home Tata sky channel list

Tata Sky is a leading DTH service provider in India. The operator offers over 600 channels to more than 17 million connections across the country. Being one of the highly popular DTH service, it offers affordable plans for its subscribers. Also, Tata Sky users can customize the plan they are interested in so that it caters to their needs.

Tata Sky Channels List With Channel Number

If you are a Tata Sky subscriber looking for the entire list of channels along with the respective channel number, then you can check put the same from here. We have listed all channels including HD and SD channels and channels as per their respective categories. Check out the updated channel list below.

Tata Sky Hindi Channel List

You can have your dose of entertainment with the Hindi channels that are offered by Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number DD National​ 114 Star Plus Hd​ 115 Star Plus​ 117 Star Bharat Hd​ 120 Star Bharat​ 122 Set Hd​ 128 Set​ 130 Sony Sab​ 134 &Tv Hd​ 137 &Tv​ 139 Zee Tv Hd​ 141 Zee Tv​ 143 Colors Hd​ 147 Colors​ 149 Bindass​ 153 Discovery Jeet​ 155 Star Utsav​ 171 Z Anmol​ 172 Rishtey​ 173 Big Magic​ 176 Dd India​ 199

Tata Sky Shopping Channel List

Below are the channels that you can watch to grab some of the best shopping deals.

Tata Sky Channels List Channel Number Shop Cj​ 180 Home Shop 18​ 182 Gemporia​ 188 Nt 1​ 190 Ez Mall​ 191

Tata Sky English Channel List

If you watch English movies across categories, then you should try these English channels as detailed below.

Tata Sky Channels List Channel Number Star World Hd​ 204 Star World​ 206 Star World Premiere Hd​ 208 Zee Cafe Hd​ 218 Zee Cafe​ 220 Colors Infinity Hd​ 224 Colors Infinity​ 226 Comedy Central Hd​ 229 Comedy Central​ 230 Disney International Hd​ 232

Tata Sky Hindi Movies Channel List

Are you a Bollywood fan who loves to watch Hindi movies? You should check these channel numbers on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Star Gold Hd​ 308 Star Gold​ 310 Sony Max​ 314 Movies Ok​ 317 Zee Cinema Hd​ 319 Zee Cinema​ 321 Utv Hd Hd​ 322 Utv Movies​ 323 Utv Action​ 325 Zee Bollywood​ 327 &Pictures Hd​ 331 &Pictures​ 333 Zee Action​ 335 B4U Movies​ 337 Star Gold Select Hd​ 339 Star Gold Select​ 340 Cineplex Hd​ 341 Cinema Tv​ 342 Wow Cinema​ 343 Enterr10​ 344 Bflix Movies​ 345 Star Utsav Movies​ 346 Rishtey Cineplex​ 347 Zee Anmol Cinema​ 348 Skystar​ 349 Multiplex​ 350 Maha Movie​ 351 Surya Cinema​ 352

Tata Sky English Movies Channel List

If you want to watch Hollywood movies without any major trouble, then you should try out any of these English movie channels as detailed below.

Tata Sky Channels List Channel Number Star Movies Hd​ 353 Star Movies​ 355 Sony Pix Hd 359 Hbo Hd​ 363 Hbo​ 364 &Flix Hd​ 365 &Flix​ 366 Wb​ 369 Star Movies Select Hd​ 370 Movies Now Hd​ 376 Movies Now​ 377 Mn+ Hd​ 378 Mnx Hd​ 380 Mnx​ 381 Romedy Now Hd​ 382 Romedy Now​ 383 &Prive Hd​ 385

Tata Sky Sports Channel List

Are you a sports freak? Well, get live updates from sports tournaments as the action unfolds by watching these sports channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Dd Sports​ 453 Star Sports 1 Hd​ 454 Star Sports 1 455 Star Sports 2 Hd 456 Star Sports 2 457 Star Sports 3​ 458 Star Sports 1 Hd Hindi 459 Star Sports 1 Hindi​ 460 Star Sports Select 1 Hd​ 463 Star Sports Select 1​ 464 Star Sports Select 2 Hd​ 465 Star Sports Select 2​ 466 Sony Ten 1 Hd​ 470 Sony Ten 1​ 471 Sony Ten 2 Hd​ 473 Sony Ten 3 476 Sony Six Hd​ 483 Sony Six​ 484 Dsport​ 495 Star Sports First​ 497

Tata Sky Hindi News Channel List

You can stay updated with the current affairs and other aspects in the country with a collection of Hindi news channels.

Tata Sky Channels List Channel Number Dd News​ 502 Abp News​ 504 Ndtv India​ 506 Aaj Tak​ 509 Zee News​ 511 India Tv​ 514 News 24​ 516 News18 India​ 519 Zee Hindustan​ 520 India News​ 521 News Nation​ 523 News World India​ 525 Sudarshan News​ 534 Sadhna Plus​ 540 Nation Today​ 570 Tez​ 590 Surya Samachar​ 591 Zee Business​ 594 Cnbc Awaaz​ 595 Lok Sabha Tv​ 598 Rajya Sabha​ 599

Tata Sky English Channel List

Tata Sky offers a wide range of channels including English news. Check out the same from below.

Tata Sky Channels List Channel Number Ndtv 24X7​ 604 Times Now Hd​ 605 Times Now​ 606 India Today​ 609 Cnn News 18​ 611 Newsx​ 613 Mirror Now​ 614 Wion 615 Republic Tv​ 616 India Ahead​ 617 Ndtv Profit 621 CNBC Tv18 Prime Hd​ 622 CNBC 623 Btvi​ 624 Et Now​ 625 News 9​ 629

Tata Sky Global News Channels List

If you want to know what is happening in the outside world, then it is important to follow these channels.

Tata Sky Channels List Channel Number CNN Intl​ 631 BBC World​ 633 Channel NewsAsia​ 636 France 24​ 637 Tv5Monde Asie​ 638 Dw​ 639 Australia Plus​ 640 Russia Today​ 641 Nhk World Tv​ 642

Tata Sky Cartoon Channels List

Kids at your home can enjoy watching these cartoon channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Hungama 655 Disney Xd 657 Disney Channel 659 Nick Hd+ 662 Nick 663 Cartoon Network Hd 665 Cartoonnetwork 666 Pogo 670 Discovery Kids 672 Sonic Nickelodeon 674 Baby Tv Hd​ 676 Baby Tv​ 677 Nick Jr. 680 Disney Junior 681

Tata Sky Knowledge Channels List

Enhance your knowledge with the list of channels as mentioned below on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number National Geographic Hd 708 National Geographic 709 Nat Geo Wild Hd 711 Nat Geo Wild 712 Discovery Hd 713 Discovery 714 Animal Planet Hd 716 Animal Planet 717 Discovery Science 719 History Tv18 Hd 720 History Tv18 721 Epic​ 735 Fox Life Hd 753 Fox Life 754 DD Gyan Darshan​ 755 Nat Geo People Hd​ 756 Nat Geo People​ 757

Tata Sky Lifestyle Channels List

There are many lifestyle channels available on Tata Sky. You can check out the same from below.

Tata Sky Channels List Channel Number TLC Hd World 759 TLC 760 Ndtv Good Times 762 Discovery Turbo​ 764 Travelxp Hd 765 Travelxp 766 Fyi Tv18 723 Ftv India​ 772 Dd Kisan​ 198 Food Food​ 768 Living Foodz Hd​ 769 Living Foodz 770

Tata Sky Music Channels List

Check out the Music channels available on Tata Sky as detailed below.

Tata Sky Channels List Channel Number Mtv Hd+​ 806 Mtv​ 807 9Xm​ 809 Zoom​ 811 E24​ 813 Mtv Beats Hd​ 820 Mtv Beats​ 821 B4U Music​ 822 Z Etc Bollywood​ 824 Mastiii​ 825 Zing​ 826 Music India​ 829 9X Jalwa​ 830 Insync​ 833 Wow Music​ 834 Vh1 Hd​ 855 Vh1​ 856 Nat Geo Music​ 859

Tata Sky Religious Channels List

Tata Sky bundles many religious channels as given below. Check out the list of devotional channels from here.

Tata Sky Channels List Channel Number Aastha​ 1055 Sanskar​ 1057 Dishatv​ 1058 Paras Tv​ 1059 Mh One Shraddha​ 1061 Adhyatm Tv​ 1062 Sadhana Tv​ 1063 Lord Buddha Tv​ 1064 Peace Of Mind​ 1065 Jinvani​ 1066 Arihant​ 1067 Ishwar Tv​ 1068 Satsang​ 1073 Shubh Tv​ 1074 Aastha Bhajan​ 1077 Vedic​ 1078 Jai Paras​ 1079 Saarthi Tv​ 1080 Surya Bhakti​ 1081

Tata Sky Haryana Channels List

Here is the list of Haryana channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number India News Haryana​ 530 Ok India​ 538 News18 Haryana Himachal​ 544 Mh One News​ 548 Janta Tv​ 562 Total Tv​ 585 Khabarain Abhi Tak​ 589

Tata Sky Uttarakhand Channels List

Here is the list of Uttarakhand channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Samachar Plus​ 532 Apn​ 542 Prime News​ 546 India News Up Uk​ 550 News State Up Uk​ 552 Zee Up Uk​ 568 News 1 India​ 580 Hindi Khabar​ 583 Bharat Samachar​ 587 Hnn 24X7​ 588 News18 Up Uk​ 1104 Tv 24​ 1118 Dd Uttar Pradesh​ 1195

Tata Sky Chhattisgarh Channels List

Here is the list of Chhattisgarh channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number News State Mp Cg​ 570 Swaraj Express Smbc​ 582 News18 Mp Chattisgarh​ 1150 Ibc 24​ 1152 Zee Mp Cg​ 1154 Bansal News​ 1155 Dd Madhyapradesh​ 1197

Tata Sky Rajasthani Channels List

Here is the list of Rajasthani channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number India News Rajasthan​ 556 Patrika Tv Rajasthan​ 581 News18 Rajasthan​ 1131 Z Rajasthan News​ 1132 First India Rajasthan​ 1133 Dd Rajasthan​ 1198

Tata Sky Bhojpuri/Bihari Channels List

Here is the list of Bhojpuri/Bihari channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Kasish News​ 536 News 11​ 579 News India​ 586 News18 Bi.Jhd​ 1105 Dangal​ 177 Dabangg​ 1110 Zee Bihar Jharkhand​ 1113 Oscar Movies Bhojpuri​ 1114 Bhojpuri Cinema​ 1115 Big Ganga​ 1116 Dishum​ 1117 Dd Bihar​ 1196

Tata Sky Urdu Channels List

Here is the list of Urdu channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number News18 Urdu​ 1173 Zee Salaam​ 1175 Channel Win​ 1176 Dd Urdu​ 1199

Tata Sky Marathi Channels List

Here is the list of Marathi channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Colors Marathi Hd​ 1203 Colors Marathi​ 1204 Zee Marathi Hd​ 1207 Zee Marathi​ 1208 Star Pravah Hd​ 1209 Star Pravah​ 1210 Abp Majha​ 1213 News18 Lokmat​ 1214 Zee 24 Taas​ 1215 Zee Yuva​ 1216 Zee Talkies Hd​ 1217 Zee Talkies​ 1218 Saam Tv​ 1222 9X Jhakaas​ 1223 Jai Maharashtra​ 1224 Maiboli​ 1225 Tv9 Marathi​ 1226 Sangeet Marathi​ 1228 Fakt Marathi​ 1230 Shalini Plus​ 1231 Dd Sahyadri​ 1299

Tata Sky Bengali Channels List

Here is the list of Bengali channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Abp Ananda​ 1303 Colors Bangla Hd​ 1304 Colors Bangla​ 1305 Zee Bangla Hd​ 1307 Zee Bangla​ 1308 Star Jalsha Hd​ 1311 Star Jalsha​ 1312 Aakash Aath​ 1314 24 Ghanta​ 1315 Jalsha Movies Hd​ 1319 Jalsha Movies​ 1320 Sangeet Bangla​ 1321 Z Bangla Cinema​ 1323 Kolkata Tv​ 1324 News18 Bangla​ 1325 Rupashi Bangla​ 1326 News Time Bangla​ 1327 Music Fatafati​ 1330 Nt 5​ 1333 Ctvn​ 1334 Calcutta News​ 1335 Khushboo Tv​ 1337 Dd Bangla​ 1399

Tata Sky Telugu Channels List

Here is the list of Telugu channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Kushi Tv​ 689 Gemini Movies Hd​ 1403 Gemini Movies​ 1404 Sakshi Tv​ 1406 Zee Telugu Hd​ 1409 Zee Telugu​ 1410 Gemini Tv Hd​ 1411 Gemini Tv​ 1412 Gemini Life​ 1414 Gemini Music​ 1415 Etv Hd​ 1416 Etv Telugu​ 1417 Etv Andrapradesh​ 1419 Star Maa Hd​ 1422 Star Maa​ 1423 Tv5​ 1425 Tv9​ 1427 Ntv News​ 1428 Star Maa Movies Hd​ 1429 Star Maa Movies​ 1430 Star Maa Gold​ 1431 Abn Andhrajyothy​ 1432 T News​ 1433 Star Maa Music​ 1435 V6 Telugu​ 1436 Gemini Comedy​ 1437 Bhakti Tv​ 1440 Subhavaarta Tv​ 1441 Etv Telengana​ 1443 Hm Tv​ 1444 Gemini News​ 1445 Etv Cinema​ 1447 Etv Plus​ 1449 Etv Life​ 1450 Etv Abhiruchi​ 1451 Naaptol Telugu​ 1452 Zee Cinemalu Hd​ 1453 Zee Cinemalu​ 1454 Cvr English​ 1456 Cvr News​ 1457 Cvr Health​ 1458 Cvr Spiritual Om​ 1459 Raj News Telugu​ 1460 Vissa Tv​ 1461 10 Tv​ 1462 Aradana Tv​ 1463 Vanitha Tv​ 1464 Raj Musix Telugu​ 1466 Tv1​ 1467 I 1474 Swara Sagar​ 1475 Hindu Dharmam​ 1476 Svbc​ 1497 Dd Saptagiri​ 1498 Dd Yadagiri​ 1499

Tata Sky Tamil Channels List

Here is the list of Tamil channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Chutti Tv​ 690 Sun Tv Hd​ 1503 Sun Tv​ 1504 Ktv Hd​ 1507 Ktv​ 1508 Sun Life​ 1510 Sun Music Hd​ 1511 Sun Music​ 1512 Star Sports 1 Tamil 1516 Vijay Hd​ 1517 Vijay​ 1518 Jaya​ 1520 Zee Tamil Hd​ 1521 Zee Tamil​ 1522 Kalaignar Tv​ 1523 Raj Tv​ 1524 Isai Aruvi​ 1525 Adithya Tv​ 1527 Puthiya Thalamurai​ 1529 Vasanth Tv​ 1530 Murasu Tv​ 1531 Jaya Max​ 1533 Sirippoli Tv​ 1534 Polimer Tv​ 1536 Thanthi Tv​ 1537 Makkal Tv​ 1538 Jaya Plus​ 1541 Discovery Tamil​ 1542 Jmovie​ 1543 Sun News​ 1545 News 7 Tamil​ 1546 Mega Tv​ 1547 Polimer News​ 1548 Vijay Super​ 1549 Sethigal​ 1551 Raj Digital Plus​ 1552 Raj Musix​ 1553 Colors Tamil Hd ​ 1154 Colors Tamil​ 1555 Raj News Tamil​ 1556 Madha Tv​ 1557 Angel Tv​ 1558 Sathiyam Tv​ 1560 News18 Tamil Nadu​ 1561 Malaimurasu Seithigal​ 1564 Captain News​ 1566 Peppers Tv​ 1568 Mega Musiq​ 1572 Mega 24​ 1573 Sahana​ 1574 Nambikkai Tv​ 1175 Moon Tv​ 1577 Travelxp Tamil​ 1584 Sai Tv​ 1586 Win Tv​ 1587 Cauvery News​ 1588 Vendhar Tv​ 1592 Svbc2​ 1598 Dd Podhigai​ 1599

Tata Sky Kannada Channels List

Here is the list of Kannada channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Chintu Tv​ 691 Udaya Hd​ 1603 Udaya Tv​ 1604 Udaya Movies​ 1606 Colors Kannada Hd​ 1609 Colors Kannada​ 1610 Tv9 1612 Udaya Music​ 1614 Udaya News​ 1615 Star Suvarna Hd​ 1616 Star Suvarna​ 1617 Zee Kannada Hd ​ 1620 Zee Kannada​ 1621 Kasthuri​ 1623 Suvarna News 24X7​ 1625 Udaya Comedy​ 1627 Public Tv​ 1628 Star Suvarna Plus​ 1630 News18 Kannada​ 1631 Colors Kannada Cinema​ 1632 Colors Super​ 1633 Tv5 Kannada​ 1634 Nt 4​ 1635 Raj Musix Kannada​ 1636 Sri Sankara Tv 1637 Public Music​ 1639 Raj News Kannada​ 1640 Dighvijay News​ 1644 Newsx Kannada​ 1646 Ayush Tv​ 1650 Public Movies​ 1651 Svbc​ 1698 Dd Chandana​ 1699

Tata Sky Gujarati Channels List

Here is the list of Gujarati channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Colors Gujarati​ 1704 Tv9 Gujarati​ 1708 Gstv​ 1710 Sandesh News​ 1711 Cnbc Bajar​ 1713 News18 Gujarati​ 1715 Abp Asmita​ 1717 Vtv News​ 1718 Zee 24 Kalak​ 1719 India News Gujarat​ 1721 Dd Girnar​ 1749

Tata Sky Odia Channels List

These are the channels available for the users of Tata Sky in Orissa.

Tata Sky Channels List Channel Number Colors Oriya​ 1754 Tarang Tv​ 1757 News World Odisha​ 1758 Tarang Music​ 1759 Otv​ 1761 Zee Sarthak​ 1765 Prarthana Tv​ 1766 Zee Kalinga News​ 1768 Kanak News​ 1770 Kalinga Tv​ 1772 News 7​ 1773 News18 Odia​ 1774 Alankar​ 1775 Mbc Tv​ 1777 News Naxatra​ 1778 Dd Odia​ 1799

Tata Sky Malayalam Channels List

Here is the list of Malayalam channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Kochu Tv​ 692 Surya Hd​ 1803 Surya Tv​ 1804 Surya Movies​ 1806 Asianet Hd​ 1809 Asianet​ 1810 Asianet News​ 1811 Asianet Plus​ 1812 Asianet Movies​ 1815 Amrita Tv​ 1817 Mazhavil Manorama Hd​ 1819 Mazhavil Manorama​ 1820 People​ 1821 Kairali Tv​ 1823 Zee Keralam​ 1825 Manorama News​ 1827 Mathrubhumi News​ 1829 Jaihind Tv​ 1830 Jeevan Tv​ 1833 Kappa Tv​ 1834 Surya Music​ 1836 Flowers​ 1837 Safari Tv​ 1838 Goodness Tv​ 1839 Media One​ 1840 Janam Tv​ 1842 God Tv​ 1843 Shalom Tv​ 1844 Kaumudy Tv​ 1845 We Tv​ 1847 News18 Kerala​ 1848 Harvest Tv​ 1849 Raj Musix Malayalam​ 1852 Raj News Malayalam​ 1853 Surya Comedy​ 1854 Svbc​ 1898 Dd Malayalam​ 1899

Tata Sky Punjabi Channels List

Here is the list of Punjabi channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Mh One​ 1904 Z Punjab Hr Hp​ 1905 Ptc News​ 1906 Ptc Punjabi​ 1910 Ptc Chakde​ 1911 9X Tashan​ 1915 Chardikla Time Tv​ 1916 India News Punjab​ 1917 Manoranjan Movies​ 1918 Pitaara​ 1919 Dd Punjabi​ 1949

Tata Sky Assamese Channels List

Here is the list of Assamese channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number Dy365​ 1953 News Live​ 1955 Rang Tv​ 1960 News18 Assam Ne​ 1962 Ramdhenu Tv​ 1964 Protidin Time​ 1965 Prag​ 1966 Rengoni Tv​ 1970 North East Live​ 1971 Indradhanu​ 1972 Dd Mizoram​ 1996 Dd Manipur​ 1997 Dd Ne​ 1998

Tata Sky Pay Per View Channels List

Here is the list of pay per view channels on Tata Sky.

Tata Sky Channels List Channel Number howcase Hd 1​ 401 howcase Hd 2 402 howcase Hd 3​ 403 howcase Hd 4​ 404 howcase 1​ 431 howcase 2​ 432 howcase 3​ 433 howcase 4 434

Tata Sky Service Channels List with Numbers

Here are the Tata Sky service channels with the respective channel numbers.

Tata Sky Channels List Channel Number Tata Sky Fitness​ 110 Tata Sky Acting Adda​ 111 Tata Sky Shorts Hd​ 112 Tata Sky Shorts​ 123 Star Plus Hd +1​ 116 Star Plus +1​ 116 Star Plus Repeats​ 118 Tata Sky Beauty​ 119 Tata Sky Dance Studio​ 123 Tata Sky Cooking​ 127 Tata Sky Comedy​ 135 Zee Tv Hd +1​ 142 Zee Tv +1​ 142 Zee Tv Repeats​ 144 Colors Hd +1​ 148 Colors +1​ 148 Tata Sky Javed Akhtar​ 150 Tata Sky World Screen Hd​ 200 Tata Sky World Screen​ 201 The Qyou​ 210 Mumbai Film Festival Hd ​ 300 Mumbai Film Festival​ 301 Tata Sky Bollywood Premiere Hd​ 304 Tata Sky Bollywood Premiere​ 305 Tata Sky Kids Cinema​ 307 Star Gold Hd +1​ 309 Star Gold +1​ 309 Tata Sky Show Bizz​ 311 Tata Sky Theatre Hd ​ 315 Tata Sky Theatre​ 316 Tata Sky Classic Cinema​ 318 Zee Cinema Hd +1​ 320 Zee Cinema +1​ 320 Star Movies Hd +1​ 354 Tata Sky Family Health​ 510 Tata Sky Classroom​ 653 Tata Sky English In Hindi​ 660 Tata Sky Fun Learn 664 Tata Sky Smart Games​ 668 Tata Sky Fun Learn 688 Tata Sky Smart Manager​ 701 Tata Sky Vedic Maths​ 702 Tata Sky Ibaadat​ 786 Tata Sky Karaoke​ 805 Tata Sky Music​ 815 Tata Sky Music+​ 817 Tata Sky Aradhana​ 1051 Tata Sky Gurus​ 1060 Tata Sky Bhojpuri Sanima​ 1111 Tata Sky Marathi Cinema​ 1205 Tata Sky Bangla Cinema​ 1310 Tata Sky Telugu Cinema Hd​ 1401 Tata Sky Telugu Cinema​ 1402 Tata Sky English In Telugu​ 1424 Tata Sky Tamil Cinema​ 1502 Tata Sky Punjab De Rang​ 1909

Tata Sky FAQs

Get all your doubts regarding Tata Sky DTH, then you can get your answers from this FAQ menu option.

Does it offer HD channels?

Tata Sky offers a slew of HD channels and you can get the know the channel numbers from here,

How to add a channel as favorite?

To add a favorite channel on Tata Sky, just SMS from your registered mobile number. Send ADD to 56633 to add a channel.

